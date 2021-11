'Ni perdón, ni olvido para exgobernadores': Maru Campos

Chihuahua.- Luego de que la jueza Lauren Louis determinara a César Duarte como sujeto de extradición a México, la Gobernadora Maru Campos declaró que en Chihuahua prevalecerá la justicia y no habrá ni perdón ni olvido hacia los exgobernadores que hayan dañado a Chihuahua.

“Frente al proceso de extradición del ex gobernador Duarte, lo digo hoy como lo he dicho siempre: a los ex gobernadores y a quien haya dañado a Chihuahua ¡Ni perdón ni olvido! Actuaremos conforme a la ley y cuidando siempre el debido proceso. En Chihuahua prevalecerá la justicia”, publicó textual en su cuenta de Twitter.

La reacción de la Gobernadora se suma a otras reacciones como la de la presidenta del Poder Legislativo, Georgina Bujanda, y de la misma defensa del exgobernador en Chihuahua, a cargo del abogado Juan Carlos Mendoza.

La inminente extradición de César Duarte pronto se convirtió en tendencia en la red social, sobre otros temas de interés en el entorno político nacional.