Niega SFP absolución de Duarte y colaboradores

San Luis Potosí, México.- La Secretaria de la Función Pública (SFP) de Chihuahua, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, negó que se hubiera absuelto al ex Gobernador de la entidad, César Duarte, y a dos de sus colaboradores de un presunto peculado de seis millones de pesos.

La funcionaria dijo que el expediente sancionatorio no se pudo resolver debido a que las conductas atribuidas al ex Mandatario y coacusado prescribieron por la impericia con que se hizo la investigación en la administración del ex Gobernador Javier Corral.

"Es importante dejar en claro que, como esta no es la única prescripción, ocurrió en más expedientes; lamentablemente durante la anterior administración, fueron manejados con negligencia, además no iniciaron las investigaciones con prontitud y cuando actuaron aplicaron una ley incorrecta", explicó.

El jueves, Juan Carlos Mendoza, abogado de Duarte, informó que el pasado 14 de noviembre, la SFP dictó una resolución en el Procedimiento Administrativo P.A.D. 002/2019, en la cual no encontró responsabilidad de Duarte y sus ex colaboradores Mireya García Medina y José Lázaro Joaquín López Ramírez, este último fallecido en por Covid-19 en agosto de 2020.

Álvarez Hurtado dijo que la prescripción ocurrió porque no se pudo resolver de fondo el asunto, es decir, en el quinquenio de Corral la SFP no pudo determinar si los servidores públicos eran responsables de lo que se les acusaba.

"Sería irresponsable e ilegal de nuestra parte sancionar cuando nunca hubo una resolución; pues, aunque abrieron procedimientos, no hay y además no integraron, elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción", sostuvo.

La funcionaria informó que se dio vista al Órgano Interno de Control sobre este actuar irregular para que realice las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que tuvieron a su cargo la tramitación de los expedientes.