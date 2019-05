Niegan a Estado embargo vs exauditor

Chihuahua.- Un Juzgado de Control rechazó la solicitud hecha por el gobierno de Javier Corral para embargarle 10 propiedades al exauditor Jesús Manuel Esparza Flores.



La juez Nora Aída Espino consideró que la representación de Fiscalia, Consejería Jurídica y Hacienda, no acreditó la necesidad de asegurar esos bienes, localizados en Chihuahua y Parral.



En audiencia realizada hoy en la sala 2 de la Ciudad Judicial, Espino estableció que los elementos dados por la parte acusadora no definieron esa necesidad en la actual etapa procesal.



Ello dentro de la causa penal 2159/2017, en el que se le acusa al ex funcionario por el presunto desvío de 12 millones de pesos.



En audiencia, a la que no fue trasladado Esparza desde el Cereso, su defensa consideró ocioso hacer dicho embargo.



Consideró que es violatoria la petición hecha por la representación del Estado ante tribunales.



De acuerdo con la acusación, a través de la empresa Infra, habrían simulado servicios de análisis, evaluación y asesoría técnica especializada para el monitoreo de la imagen de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de César Duarte Jáquez. Sin embargo, el trabajo establecido en el contrato no se realizó.



Según la investigación de la FGE, los 12 millones de pesos fueron entregados posteriormente por la compañía a Jesús Manuel Esparza, a través de cheques y transferencias bancarias por diferentes cantidades, a nombre de terceras personas, entre quienes se encuentran la esposa y la hija del exfuncionario.





Al realizar la simulación, elaboraron un dictamen de excepción a la licitación pública, otorgar la adjudicación directa a la empresa Infra, cuyo domicilio fiscal se encuentra en el estado de Puebla