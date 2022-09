Niegan educación a niño en primaria

Chihuahua.- Un grupo de padres de familia se inconformaron con la directora de la Escuela Primaria Federal 'Artículo 123', pues afirman que negó la oportunidad de estudiar a un niño de 6 años, quien de no ser por esa decisión estaría cursando el primer grado.

Los tutores del menor de nombre Dereck acudieron a dicho plantel educativo porque les recomendaron la escuela, puesto que el niño padece de TDA (Trastorno de Déficit de Atención).

Al inicio de inscripción la madre del menor lo habría preinscrito en la escuela primaria Francisco Javier Mina, pero por cuestiones de una mejora en la calidad de la educación y un bienestar del niño, optó por solicitar la baja y acudir a la 'Artículo 123'.

La madre realizó el pago correspondiente de la cuota del menor por la cantidad de 850 pesos, sin embargo al paso de 4 días es citada en la dirección de la escuela para tratar un asunto importante y es ahí donde la mamá del menor habla con la directora y donde le menciona que esa escuela no cuenta con las adecuaciones necesarias para que el niño tome clases ahí, ya que ellos no tienen el sistema USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular) por lo que al volver a consultar en el sistema el niño aún sigue apareciendo preinscrito en la escuela Francisco Javier Mina y se le señala que en esa escuela es dónde llegarían sus libros no a la escuela Artículo 123, dónde ellos estarían intentando que tomara clases.

La directora le comenta a la madre de familia; “Usted no entiende que necesita una escuela especial” siendo que al menor se le entregó una carta dónde el niño está apto para tomar clases en una escuela regular ya que el niño desde hace 2 años atrás acude a terapias especializadas para mejorar su vocabulario y su conducta debido al trastornos que el padece.

En dicha carta expedida el 1 de septiembre del año en curso, menciona que el paciente Dereck de 6 años de edad, “Durante este periodo de trabajo se observan favorables avances en cuanto a su lenguaje y estructuración del mismo, comienza a incorporar los fonemas que se trabajan en terapia, siendo más legible su pronunciación. Referente al área de atención sus periodos han aumentado, incluso en actividades que le generen mayor demanda cognitiva.

Ya se habría realizado nuevamente un desembolso de dinero para adquirir el nuevo uniforme, así como la lista de útiles escolares, por lo que les parece injusto que lo den de baja a los 4 días.