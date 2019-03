Niños ponen el ejemplo

Chihuahua.- Alumnos de sexto grado de la escuela primaria Miguel Ahumada realizaron ayer una jornada de limpieza durante su sábado, día libre para ellos, en la presa Chihuahua.

Con esta acción mandaron un fuerte mensaje a la sociedad en general para que mantengan limpios estos espacios “que son de todos, y no sólo vayan y se diviertan, sino que sean conscientes del daño ecológico que provocan estos residuos”.

"Me puse a recoger toda una hora en un árbol y no acabamos con la basura. Me metí en las ramas y terminé todo espinado. Nada más de una partecita sacamos como siete bolsas.

Yo les diría a las personas que vienen aquí, que cuiden, porque ahorita nos aguanta un poco más, pero en el futuro puede que ya no exista", fue el mensaje de Carlos Andrés Martínez, de 12 años, quien invitó a más personas a acudir a realizar estas actividades de limpieza.

Según explicó su maestra Ivonne Téllez, la iniciativa de realizar esta actividad surgió de los propios alumnos, quienes en su clase de Ciencias Naturales se mostraron preocupados al saber cómo la acción humana, sobre todo en cuestión de generación de desperdicios, afecta y cambia a los ecosistemas, por lo que no quisieron dejarlo en una simple clase y quisieron tomar cartas en el asunto.

Para ello también optaron por sumarse al reto #BasuraChallenge, con el que hicieron la comparación del antes y después de limpiar.

Los 29 niños, que iniciaron a las 4:30 de la tarde del sábado, terminaron cuando se quedaron sin luz del sol; sin embargo, comentaron que aún quedaba mucha basura.

Por su parte, la maestra expresó que es importante inculcar en los niños la cultura del reciclaje y que sean ellos quienes tengan consciencia para conservar las áreas naturales y revertir las afectaciones al medio ambiente.