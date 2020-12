No convence alianza PAN -PRI-PRD a chihuahuenses

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- La alianza recién anunciada entre los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones a diputaciones federales, no fue tan bien recibida por chihuahuenses, ya que hay falta de confianza en todas las fuerzas políticas por malos resultados, principalmente a nivel nacional y estatal.

Mediante un recorrido por el Centro de la ciudad, varios paseantes autodenominados apartidistas, dijeron no convencerles este tipo de alianzas, ya que los partidos suelen únicamente pensar en sus propios intereses y una vez en el poder, suelen olvidarse de las personas.

“Yo por eso prefiero no votar, ellos solo se preocupan por ellos mismos, nunca por el pueblo. Que hagan lo que quieran, los que salimos perdiendo somos nosotros”, comentó Oscar, quien paseaba con su pareja.

Para Martha, dijo que hay mucha decepción en cuanto a los partidos cuando finalmente llegan a ocupar un puesto de elección popular, como ha sido con el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador o con el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, que han visto por sus propios intereses.

Con risa y mucho desánimo en el tema político, Jaime, un joven que paseaba solo en el primer cuadro de la ciudad, se limitó a decir que es preferible reservarse los comentarios, ya que si no se puede hablar nada bueno de algo, que en este caso son los partidos, mejor no decir nada.

“Decepcionan siempre. Si hacen alianzas o se juntan va a ser la misma. El que gane siempre hace lo mejor por ellos mismos, no por nosotros”, explicó Jorge, que realizaba sus compras navideñas en este sector.

Para Israel, hombre trabajador, dijo que cada vez es menos la confianza en los partidos y el próximo año no se espera nada más que lo mismo de siempre, “No me gusta la política, no sé. Si cuando se votó por los que están ahorita, nos tienen todos fregados ¿Qué se puede esperar el otro año?”, dijo.