No creo en las encuestas, sino en el trabajo: Maru

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, manifestó no creer en las encuestas de popularidad de alcaldes, ya que su interés es trabajar por los chihuahuenses por lo que no se debe caer en la soberbia.

Lo anterior, luego de que la encuestadora Caudae posicionó a la edila capitalina como la tercera mejor del país en cuanto integridad, honestidad y capacidad. Solo fue superada por el acalde de Huixquilican, Estado de México, Enrique Vargas del Villar en primero y Manolo Jiménez Salinas, presidente Municipal de Saltillo, Coahuila.

“Estas encuestas no nos quitan la pila, tenemos que trabajar mucho más y para adelante. Seguimos trabajando”, comentó la alcaldesa.