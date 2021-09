'No cuenta FGE con estudios sobre composición de sustancias en el estado'

Tomada de internet

La Fiscalía General del Estado no cuenta con un estudio o análisis detallado en torno a los químicos o compuestos que contienen las drogas sintéticas, también conocidas como “drogas duras”, las cuales han ocasionado hasta el momento la muerte de 37 personas en la ciudad.

Carlos Mario Jiménez, fiscal de la Fiscalía Zona Centro, explicó que el recurso con el cual se pudieran llevar a cabo dichos estudios es centralizado, por lo que es común que el Gobierno Federal, por medio de la o las instancias competentes, no lo entreguen al estado.

“No se han hecho estudios en la Fiscalía del Estado, que yo sepa, sobre la calidad de la droga, lo que las muertes nos reportan los de periciales es a sobredosis, pero no se ha enfocado a temas de ciertos químicos o cuestiones así”, señaló. El de la fiscal Zona Centro comentó que los asuntos de narcomenudeo que se pasaron o compartieron por parte de la federación a los estados, no fueron acompañados de recursos, lo que hacía más difícil el poder llevar a cabo estos estudios sobre las drogas sintéticas.

“Desconozco el por qué no se han llevado a cabo este tipo de estudios por parte de las oficinas centrales de la Fiscalía”, comentó. Jiménez Holguín expresó que los temas de sobredosis no eran tanto un hecho delictivo, por lo que no se les daba tanto seguimiento por su parte.