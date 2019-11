No debe minimizarse alerta de EU para viajar a Chihuahua: regidor

Chihuahua, Chih.- El regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio García Hernández, consideró que con respecto a la alerta que emitiera el gobierno de Estados Unidos para que sus ciudadanos eviten visitar esta capital, tal llamado no debe minimizarse toda vez que la medida podría inhibir la atracción de capitales extranjeros.

A este respecto, dijo la autoridad municipal deberá atender con detenimiento esta expresión del gobierno estadounidense. “Esto nos hace pensar que no hay o no está funcionando la supuesta coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios para combatir la inseguridad incontenible que nos agobia”.

Manifestó que aún y cuando se asegure que existe tal coordinación y que es permanente, la criminalidad que se dio simplemente en los últimos días en esta capital, la frontera y el resto de la entidad, sumado al alto grado de impunidad que cobija los delitos, exige que el Ayuntamiento de Chihuahua “reconozcamos que no hay tal coordinación y que demandemos, de forma inaplazable, que las áreas correspondiente de la Federación, Estado y Municipios, se pongan a trabajar en firmemente en ello”, dijo.

“Este año hemos acudido a créditos bancarios por 150 millones de pesos para la instalación de más videocámaras y reforzamiento de equipo de patrullas, habiendo adquirido también transporte blindado a un costo de 8 millones de pesos para el servicio del despacho de la Presidente Municipal y del Director de Seguridad Pública, sin embargo aún así los índices de criminalidad en la capital no han ido a la baja, sino al contrario, por ello, la alerta del Gobierno de Estados Unidos para evitar visitar nuestra ciudad representa una prueba palpable”, argumentó el también presidente de la Comisión de Obras Públicas.

Externó que el llamado que hace la Dirección de Seguridad Pública para la reincorporación al estado de fuerza de más de 300 exagentes que desertaron de filas de esta corporación policial, es algo riesgoso y que no se debe tomar a la ligera, ya que incluso, en el Ejército Mexicano, la deserción constituye un delito que merece sanción.

Por ello, aseguró que la medida resultaría de alto riesgo para todos. Se les entregaría a unos desertores las armas para salvaguardar la seguridad y el patrimonio de la sociedad chihuahuense.

Destacó la Academia de Policía, haga las convocatorias necesarias para nutrir a la Corporación con nuevos perfiles, frescos y honestos que aseguren la seguridad que demandan los chihuahuenses.