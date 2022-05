No debemos revictimizar a los tutores: CEDH

El Diario

Chihuahua, Chih.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz dijo que en el caso del niño de cinco años que fue atropellado y que perdió la vida casi al instante, “no se debe de revictimizar a los padres y madres”, y que se debe de buscar el fondo del asunto.

“Es un tema bastante delicado, es una situación que involucra a varias instancias que desde hace décadas hemos vividos, niñas y niños en situación de calle, en este caso en particular no debemos de revictimizar a los padres y madres hay que ver el fondo del asunto”, refirió.

Nos pronunciamos en contra de cualquier forma de trabajo de situación infantil definitivamente no debe de darse, el lamentable hecho que sucedió bueno, el hecho de culpar a padres y madres por alfuna omisión de cuidados pero creo que estamos revictimizando, se debe buscar el fondo del asunto, por que se ven en la necesidad, los niños y las niñas de eso y brindarles alternativas a mamás y papás también hay muchos papás y mamás solos que luego tienen que salir a trabajar, los niños luego se quedan solos y se ven en la necesidad de luego salir a las calles a pedir algún tipo de apoyo se tiene buscar no solo el señalar a veces el dando algunas monedas no se soluciona nada yo creo que es incluso mas perjudidcial.

Se han hecho algunas campañas, pero es un tema muy delicada, hay un alinea muy delgada en que si se puede considerar como altruismo y alguna otra situación cque sea en contra del objetivo que se busca que es el proteger los intereses de niñas , niños y adolescentes, hay incluso grupos interinstitucionales que se dedican en erradicar el trabajo infantil pero no solo eso

debemos de buscar formas de atenderlo a fondo y es un problema que no se va a resolver, no se trata de retirar a las niñas y niños de los cruceros si no que de la mano vayan alternativas para las mamás para los papás o para los parientes que se hacen cargo ante la ausencia de padres y madres.

"Estaremos muy atentos nosotros de darle seguimiento puntual a los casos que se presenten para que no deriven en casos tan lamentables como el que se presentó.