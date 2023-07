No descarta Maru intervenir en Aldama

/ Familiares de David Gámez, quienes se manifestaron para exigir justicia

Chihuahua, Chih.- Ante la presunta participación de policías municipal de Aldama en el robo de pertenencias a David Gámez Palma, quien perdió la vida al chocar con una yegua, la gobernadora María Eugenia Campos no descartó la intervención del Estado en dicho municipio.

Señaló que sería para realizar labores de seguridad, y agregó que actualmente el Estado trabaja en once municipios en los cuales la Policía Estatal cumple con las labores de seguridad.

No descartó esa posibilidad en caso de que la corporación municipal no demuestre que sus elementos son confiables para desempeñar el cargo, e indicó que por el momento continuarán en los once municipios en los que se tiene presencia.

Estos municipios en los que actualmente el Estado mantiene la seguridad, son: Bachíniva, Galeana, Ignacio Zaragoza, Satevó y Nuevo Casa Grandes, Bocoyna, Coronado, Gómez Farías, Guadalupe Distrito Bravo, Práxedis G. Guerrero y Cuauhtémoc.

Campos Galván reiteró el llamado a los municipios para que entre sus elementos policiacos tengan personas que se dediquen a trabajar por el bien de la comunidad, y no para cometer actos ilícitos portando un uniforme, por lo que es necesario fortalecer a todos los cuerpos policiacos, dijo.

Luego del accidente en el que perdió la vida David Gámez Palma, los familiares de la víctima acusaron a los policías municipales, por haber sido los primeros respondientes, de haberse robado las pertenencias del vehículo, además de estar coludidos con los propietarios de la yegua para arrancarle los fierros y las herraduras para no poder identificar al rancho al que pertenece.

Esto derivó en la detención de cuatro policías municipales a quienes se les inició un proceso y se espera que hoy determinen si son o no vinculados.

Los detenidos son: Aaron Iván L. P., Luis G. G., Gonzalo H., y Eva G. C., quienes fueron acusados de resistencia de particulares al tratar de impedir un cateo que realizaron en sus domicilios.

La gobernadora reiteró que no habrá impunidad en este caso, pues es el compromiso que hizo ante los familiares de la víctima y habrá de llegarse hasta las últimas consecuencias para dar con el propietario de la yegua.

Expuso que el propio fiscal general César Jáuregui ha tenido una serie de reuniones con el presidente municipal de Aldama a fin de intercambiar información, y poder resolver este caso.

