'No es extraño que me citen aquí': Fuentes Vélez

Francisco López/El Diario

Visiblemente confiado el ex secretario de Hacienda en la anterior administración Arturo Fuentes Vélez declaró al llegar al Centro de Justicia en donde se realiza una audiencia en su contra.

“Es en relación a la denuncia que presentó Ficosec a pesar de que ya se le había cubierto el adeudo que se tenía con ellos.

El día 31 de mayo nosotros cubrimos la totalidad del adeudo que se tenía con Ficosec y a pesar de eso el día primero de Junio se presenta una demanda en contra de nosotros, de su servidor y otros funcionarios.

El Ministerio Público determinó que no había delito, en ese caso y así se le notificó a Ficosec y éste a su vez se inconforma con esa resolución y eso es lo que nos tiene aquí”, citó Fuentes Vélez.

Agregó el ex titular de Hacienda en el gobierno de Javier Corral que la audiencia de hoy es “simplemente que el Ministerio Público defienda el acuerdo en el sentido de que no hay delito y que Ficosec manifieste porque en su criterio si existe (delito)”.

Afirmó Fuentes Vélez que “es simplemente una audiencia para aclarar el criterio que uso el MP para ese acuerdo y las deficiencias en ese acuerdo”, refirió.

Arturo Fuentes recordó que este fue un tema que se publicitó mucho al cierre de la pasada administración de que el gobierno estatal no había pagado los recursos del Ficosec.

Pero enfatizó, “la totalidad del adeudo (70 millones de pesos) se cubrió un día antes de que presentaran la denuncia, ya no había materia, ni adeudo”, mencionó.

El ex secretario de Hacienda Arturo Fuentez Vélez afirmó que no abandonará el estado.

Mencionó que su comparecencia ante el Juez no quiere verlo como una revancha política, simplemente ellos (MP) están haciendo lo que creen esta su atribución.

Sobre otras investigaciones sobre su persona en la FGE dijo no tener conocimiento.

“No es extraño que me citen aquí”; expresó el ex funcionario corralista, ante los cuestionamientos de que se trata de una aclaración por una deuda que ya no existe”, mencionó.