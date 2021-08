No es obligatorio carnet de vacunación contra el Covid-19 para el trabajo

Chihuahua.- Aunque hay empresas que buscan que sea requisito, que una persona muestre su carnet de vacunación contra el Covid-19 para ser contratado o permanecer en su trabajo, eso no puede ser por ley, señalaron ayer los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y Canacintra, Francisco Santini y Antonio Valadez, respectivamente.

Entrevistados por separado, también coincidieron en indicar que es deseable que todos los colaboradores estén vacunados para protegerse ellos y sus demás compañeros, aunque no se puede imponerlo como condición.

Apuntaron que la gente tiene el derecho de decidir si recibe o no la vacuna, no obstante, también plantearon que por otro lado, también se tienen el deber de ser responsable y no poner en riesgo la salud de los demás.

Francisco Santini indicó que si hay muchas empresas que buscan que sea un requisito estar vacunado ya que quienes trabajen en una empresa también deben ser responsables con sus demás compañeros.

Planteó que si la gran mayoría optó por vacunarse, porque es un derecho, pero también como un deber que se tiene, para no contagiar a los demás. Lo ideal es que todo mundo estuviera, señaló.

Santini Ramos dejo en claro, que por ley, no se puede condicionar que una persona este vacunado contra el Covid-19 para poder ser contratado o mantener la permanencia en el trabajo.

A su vez, Antonio Valadez García, presidente de Canacintra apuntó que es recomendable que todos los trabajadores estén vacunados, pero no se puede imponer como una condición para ser aceptado en un empleo.

Indicó que la vacuna permite disminuir riesgos a la salud de los trabajadores, pero todavía se maneja como una recomendación y no es un requisito para poder ser contratado o mantener su empleo.

La gente es libre y cada quien puede decidir si se vacuna o no, recalcó el presidente de Canacintra y reiteró que solos e hace como recomendación, aunque siempre es favorable que la gente tenga su dosis de vacunas.