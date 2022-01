No es una oportunidad, es una conquista: Roxana García

Chihuahua.- La magistrada Roxana García Moreno, recién nombrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, afirma que el arribo de mujeres a los puestos de toma de decisiones no se trata de una oportunidad, sino del reconocimiento a la capacidad profesional, una conquista realizada por méritos y trabajo.

Originaria de la ciudad de Chihuahua y madre de una profesionista, cuenta con amplia trayectoria en materia de derecho electoral y por principio, ofrece un Tribunal honesto, transparente y de puertas abiertas, a pesar de haber iniciado en la dura época de la nueva ola Covid, pre-Ómicron.

En su calidad de primera presidenta en la historia del organismo, concedió una entrevista a El Diario en donde se mencionaron los retos y la nueva visión del Tribunal, así como los criterios que se aplicarán para la erradicación de la violencia política por motivos de género, que aún ocurre en el estado.

El trabajo del TEE es hasta cierto punto desconocido por la ciudadanía, y se ha incrementado de manera exponencial durante los últimos cinco años; a pesar de esto a partir de diciembre se reducirá el consejo de tres a cinco magistrados ¿Van a cambiar los esquemas al interior?

Vamos a ajustarnos a lo que señale el Congreso del Estado, al reducir de cinco a tres magistrados, aplicaremos las medidas de autoridad que ordena Gobierno, pero desde la creación del TEE de hace caso tres décadas, la integración siempre fue de tres magistrados, pero a partir de la reforma de 2014, para aplicarse en 2015, se aumentó de cinco a tres magistrados y se eliminó la cuota de género y dio como resultado la elección de cinco magistrados, todos hombres, entonces, lo que hace ahora la reforma es volver al estado que guardaba antes, con tres magistrados.

Considero que sí va a hacer un esfuerzo por que en cada proceso electoral hay más impugnaciones, el proceso pasado tuvimos 549 asuntos, de los cuales se impugnaron sólo 110 asuntos, lo cual habla que tanto los actores políticos como los partidos políticos tienen una confianza en nuestras resoluciones, y de esos que se impugnaron solamente nos revocaron a todo el Tribunar 9 asuntos, y no fueron asuntos de fondo, lo cual habla que hay un Tribunal sólido que garantiza los derechos políticos de la ciudadanía.

¿Es atinada la medida de reducción de magistrados o de manera eventual se deberá regresar a los cinco?

De inicio y debido a la reforma actual que está por aprobarse en por lo menos la mitad de los municipios, vamos a tener una reducción presupuestal de por lo menos 4 millones de pesos y yo creo que el asunto de la reducción de magistrados no afecta, siempre y cuando tengamos suficientes secretarios capacitados que nos apoyen en la realización de las sentencias, porque aquí tenemos que estar estudiando de manera constante porque el derecho electoral es el que más rápido cambian.

La magistrada recordó que tan sólo en 2019 y 2020 la ley tuvo cambios significativos en la paridad en todo y la definición de la violencia política de género, un par de reformas trascendentes, que cambiaron la configuración de la materia electoral a nivel país. Resaltó que estas reformas tuvieron como resultado la elección de seis gobernadoras, siendo que en toda la historia de México se había electo a sólo nueve mujeres.

Es usted la primera magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral ¿Considera usted que la institución se regía bajo criterios machistas y que con su nombramiento, en consecuencia, se rompe un patrón?

No tanto que se rigiera así la institución, porque hemos tenido muy buenos presidentes en el Tribunal, pero es cuestión de capacidades y de conocimientos, porque las mujeres también podemos y no es una oportunidad la que se nos está dando a las mujeres para acceder a los cargos públicos, es, sobre todo, el reconocimiento a la capacidad de las mujeres. No es una oportunidad, es una conquista.

Luego de manifestar su posicionamiento con base en su criterio, García Moreno expuso el ejemplo de la canciller alemana Ángela Merkel no creía en las cuotas de género al principio de su carrera política, sin embargo, durante el desarrollo de su carrera sufrió en carne propia las consecuencias del llamado ‘techo de cristal’, barrera invisible que impide a las mujeres el arribo a los cargos de toma de decisiones, a tal grado, que se volvió una de las principales promotoras de las cuotas de género.

¿Cuáles van a ser los cambios más importantes durante su gestión al frente del organismo?

Nos vamos a regir con honestidad, transparencia, vamos a ser un tribunal de puertas abiertas, aunque ahorita nos está costando mucho trabajo por la cuestión de Covid. Presenté ayer ante el pleno el Plan de Trabajo Estratégico 2022 – 2025 en donde se plantean cinco objetivos.

El primero es la optimización de los procesos jurisdiccionales para que sean accesibles a la ciudadanía con juicios en línea, servicios de audiencias por videoconferencia cuando las partes lo soliciten, así como el manejo del lenguaje incluyente; también planteamos el objetivo del fomento a la cultura democrática mediante la capacitación al personal, en las escuelas, así como poner atención a los casos de violencia política de género, entre otras medidas importantes.

¿En el estado de Chihuahua cuáles son los retos para erradicar la violencia política por razones de género?

Es cuestión de cambiarnos el chip, sobre todo a las personas de mi generación y anteriores a mí generación, porque considero que los jóvenes ya traen ese chip de una mayor igualdad y las mujeres de mayor sororidad, porque muchas veces las mujeres somos las peores enemigas y en cuanto a hombres, veo bastante avance en la asimilación de las nuevas masculinidades. Debemos hacer equipo los hombres y las mujeres tanto en la instituciones como en todos los sectores de la sociedad.

¿Se ejerce en la actualidad la violencia política por razones de género, se ejerció en las pasadas elecciones?

Luego de un lapso de aproximados 10 segundos de silencio, respondió:

Uno de los principales puntos en este sentido es que se obstaculice la labor, el trabajo en un cargo público, esa es una violencia política, no estamos hablando de una violencia física, sino de no dejar llevar, de no invitar, de no exclusión, y esa exclusión afecta en su momento no solamente a la mujer en el cargo sino a toda la sociedad a la que representa.

Tenemos que considerar que no todo lo que se denuncia como tal es violencia política, porque por ejemplo, una presidenta municipal denunció violencia política cuando la acusaban de nepotismo comprobado, sin embargo, en su momento ordenamos al Gobierno del Estado anterior (de Javier Corral) que bajara de su postal informativo información que calumniaba a Maru (Campos), pero deja tú la calumnia, estábamos en época electoral, y el hecho de no invitarla a los eventos durante dos años, de excluirla, siendo entonces la alcaldesa de la Ciudad de Chihuahua, te habla de clara violencia política no sólo en contra de la mujer, sino hacia todo el municipio que ella representaba.

De manera reciente el Tribunal Estatal Electoral labora con el 30 por ciento de su personal de manera presencial y 70 de manera remota, dadas las disposiciones oficiales del semáforo Covid, situación que simboliza uno de los primeros obstáculos a superar, porque se encuentran en puerta algunos procesos como la renovación de dirigencias en los partidos políticos, entre otros, en donde la situación demandará la dirección y liderazgo bajo la visión integral de la primera mujer al frente.

