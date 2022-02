No estoy arraigado: González Tachiquín

Chihuahua.- El político expriista Marcelo González Tachiquín se comunicó a esta redacción para precisar que actualmente no está arraigado en su domicilio particular y que puede moverse libremente por todo el país.

Lo anterior en respuesta al artículo publicado ayer en este rotativo en la página 3A titulado “En libertad todos los detenidos por Corral”.

El ex secretario de Educación en el sexenio de César Duarte, declaró que “mi situación dista mucho de lo que se menciona en la nota pues no estoy arraigado, tengo plena movilidad por todo el país, gané todos mis cinco asuntos que me fabricaron (en todos tengo la no vinculación a proceso o sentencia absolutoria) y solo uno, en el que tampoco estoy vinculado, por chicanas perversas de la fiscalía de la corraleja se mantiene vivo en un tribunal federal en apelación”, mencionó.

Ya lo había aclarado en tres ocasiones, agregó Marcelo González, quien destacó que en los últimos cinco años ha ganado todas las batallas legales en contra del anterior sistema encabezado por el ex gobernador Javier Corral y el ex fiscal César Peniche.

Fue el 6 de enero de 2019 cuando se le ejecutó la primera orden de aprehensión y a la fecha, ha denunciado públicamente haber sido extorsionado por gente cercana al fiscal César Peniche, quienes le pidieron diversas sumas de dinero asimismo ser un perseguido político del actual régimen encabezado por el gobernador panista Javier Corral Jurado.

