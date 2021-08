'No ha recibido INAH propuesta de reconstrucción'

“Nosotros como INAH, desafortunadamente a un mes de ese fenómeno meteorológico que afectó severamente el Hospital Central todavía no hemos recibido la propuesta de reconstrucción del Gobierno del Estado, misma que tenemos que validar”, declaró el delegado del Instituto de Antropología e Historia en Chihuahua, Jorge Carrera Robles.

Agregó que efectivamente se trata de un monumento histórico, que está dentro del catálogo de bienes nacionales identificado porque fue construido en el periodo del Virreinato en el siglo XIX.

Se trata de un edificio histórico, indicó Carrera.

Añadió que eso significa que hay una ley que lo protege y que establece los criterios de intervención cuando sucedan este tipo de afectaciones.

“Que es lo que le corresponde al INAH, pues cuidar la normatividad en términos de regular la intervención que se va hacer en el edificio y que intenta obviamente conservar los elementos que le dan identidad y que lo hacen ser un monumento histórico dentro de ese catálogo nacional.

Entonces, no le corresponde al INAH ni hacer la obra, ni impulsar este proyecto en términos de obra física; lo que nosotros hacemos es recibir la propuesta de reconstrucción, en este caso de Gobierno del Estado, con los elementos que ellos consideran que se va a trabajar.

Para eso y tratando de ser expeditos nosotros, de no alargar más el que se presente una propuesta y luego van las consideraciones, a los tres días de que se suscitó este hecho, nosotros les mandamos las consideraciones a tomar en cuenta, el tipo de materiales, etcétera; de tal manera que nos evitáramos idas y vuelta.

Ya sobre esa base, era más sencillo autorizar una intervención, sobre todo porque la parte afectada nada tiene que ver con el edificio antiguo. Esa parte se construyó en el siglo XX y no tiene propiamente un valor arquitectónico patrimonial, me refiero al tercer piso”, mencionó Carrera.

“Entonces a un mes del suceso desafortunadamente todavía nosotros no recibimos una propuesta de parte del Gobierno del Estado, entonces no hemos podido dictaminar nada porque no hay una propuesta”, reveló el funcionario federal.

Afirmó el antropólogo Jorge Carrera, que el compromiso del INAH es recibir la propuesta de reconstrucción y si se respetan los criterios, autorizarla de inmediato para beneficio de la comuna chihuahuense.