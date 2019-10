No habrá aumento al Predial para 2020: asegura Maru

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que no habrá aumento al Impuesto Predial para el próximo año, por lo que los chihuahuenses no tienen de qué preocuparse en cuanto a alza de impuestos.

Lo anterior, debido a que actualmente se trabajan en las Tablas de Valores Catastrales, así como anteproyecto de la Ley de Ingresos que se tiene hasta finales de noviembre como límite para presentarlos al Cabildo, aprobarse y luego dar a conocer el Presupuesto de Egresos, que también deberán autorizarlo los regidores del Ayuntamiento.

Comentó que a pesar de las disminuciones de participaciones anunciadas por el Gobierno Federal para todos los estados y municipios del país, no se contemplan aumentar los impuestos, porque consideró que los chihuahuenses no merecen una carga más por caprichos de otros.