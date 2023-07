'No habrá tolerancia contra el acoso': Maru

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Ante las denuncias de acoso laboral presentadas por una agente de la Policía Vial, la gobernadora Maru Campos afirmó que no habrá consideraciones para quienes ejerzan ese tipo de actos y reiteró la cero tolerancia, por lo que giró instrucciones al director de la corporación César Komaba para que investigue el caso y llegue hasta las últimas consecuencias.

La mandataria insistió en que, el acoso en cualquiera de sus formas no se puede presentar en los centros de trabajo, mucho menos en las dependencias de su gobierno, por lo que, todos los secretarios y jefes de departamento tienen la instrucción de investigar y sancionar cualquier caso que se presenta.

El caso en cuestión ocurrió al interior de la Policía Vial en donde una agente denunció directamente a dos comandantes de la corporación de ejercer acoso laboral en su contra, denuncia que ya está en manos del subsecretario de Movilidad, César Komaba y se realizan las investigaciones de manera interna.

En este sentido, la gobernadora manifestó que se habrá de llegar hasta las últimas consecuencias y no habrá consideraciones para nadie y manifestó que, en su gobierno no hay cabida para personas que no cumplen con los protocolos de conducta establecidos para los funcionarios estatales.

Recordó que, en la policía estatal se lleva a cabo un proceso de depuración en el que 340 elementos causaron baja por conductas que no van acorde a sus actividades como elementos de seguridad, trabajo que se habrá de extender a otras áreas.

Cabe señalar que el pasado domingo se dio la detención de un integrante del cuerpo de detectives de la policía estatal acusado del delito de secuestro y al momento de su detención se le encontró dinero en efectivo, sus armas de cargo, así como envoltorios de cocaína y una báscula gramera.