No habrá trasvase de agua de Chihuahua a Tamaulipas

Chihuahua, Chih.- El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco, descartó que se vaya a llevar a cabo un trasvase de agua desde el estado de Chihuahua a Tamaulipas.

Destacó que si bien Tamaulipas es un estado desesperado y presiona a la federación para recibir agua de Chihuahua, luego de que Nuevo León canceló su trasvase, Chihuahua tampoco está en las condiciones para ello.

El gobernador de Tamaulipas ha solicitado a la Conagua llevar a cabo un proyecto que permita enviar el agua de dos presas de Chihuahua al Distrito de Riego 025, considerado el más grande del noreste del país de cerca de 210 mil hectáreas de cultivos y existe una presión hacia el gobierno federal, sin embargo actualmente no existe ningún acuerdo oficial al respecto.

“No hay ningún comunicado oficial al respecto. Sólo declaraciones de la gente de Tamaulipas, pero nada oficial. Ahorita ni siquiera nos han contestado algunos oficios que hemos enviado porque no están trabajando en las oficinas (Conagua)”, expresó Mario Mata sobre este tema.

Mata consideró que se trata de exabruptos y desesperación de usuarios de riego de Tamaulipas debido a que tampoco Nuevo León les destinará agua. Cabe recordar que según lo informó el gobernador Samuel García, tras un acuerdo con la federación y el resto de los gobiernos no habría envío del vital líquido de la presa El Cuchillo de Nuevo León a la presa Marte R. Gómez, ubicada en el municipio de Camargo, Tamaulipas.

Esto debido a que no se cumplen las condiciones para dicho trasvase que son que ‘El Cuchillo’ tenga más de 315 millones de metros cúbicos y que la Marte R. Gómez cuente con menos de 700 millones de metros cúbicos. En este sentido se priorizará el uso del agua para la población.

Las condiciones de Chihuahua serían similares, debido a que llanamente “no hay agua”, señaló el director Mario Mata. Dijo que incluso el ciclo agrícola en Chihuahua se verá afectado en 2024 pues sólo se autorizó una tercera parte para dicho año, y el panorama para 2025 será desolador si en este próximo año no hay lluvias que puedan incrementar los niveles en las presas del estado.

“Hay mucha desesperación de la gente de Tamaulipas ahora que Nuevo León detiene el agua para la presa Marte R. Gómez. Sí van a sufrir bastante tanto el distrito de riego 026 como el 025. Con esa desesperación tratan de presionar a la federación para que haga algo pero yo no veo cómo lo puedan hacer. La razón más sencilla es que no hay agua. El ciclo va a ser muy restringido; a la tercera parte y si no nos llueve pues el 2025 para un ciclo agrícola ni siquiera restringido”, puntualizó.