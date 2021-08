'No han consultado cambios en FEM

Chihuahua.- Los cambios propuestos para la Fiscalía Especializada de atención a las mujeres víctimas de delitos de género –FEM- no han sido consultados ni analizados con la sociedad y sobre todo con quienes han ganado el derecho de opinar. Así lo señaló Norma Ledezma representante de la organización Justicia para nuestras hijas –JPNH- al ser cuestionada respecto a la iniciativa enviada al congreso por la gobernadora electa, en donde se propone una reestructura a las instituciones y órganos de gobierno, entre ellas la FEM.

Ledezma recordó que la citada fiscalía no nació por voluntad del estado sino como una imposición, una recomendación y fue parte del acuerdo reparatorio ordenado tras el feminicidio de Paloma Escobar, por tanto, aunque asegura no tener ningún problema en que haya modificaciones y se amplíe la gama de derechos atendidos, considera que sería positivo que hubiese una consulta y se tomara en cuenta a las familias de las víctimas.

“No rechazo ni cuestiono cualquier adición o acción que pueda beneficiar a la fiscalía o a las instituciones ya existentes, la creación o fusión de algunas. Estoy de acuerdo en eso siempre y cuando haya una exposición de motivos en donde estén incluidas las personas a las que nos dolió esto, a las que nos costó. Hasta ahorita nadie se ha acercado a preguntarme ni a decirme vamos a hacer esto. Tampoco estoy diciendo que tengan que pedirme permiso. Aprovecho la ocasión para hacer una invitación al gobierno de Maru, se lo dijimos en campaña, que estábamos a la orden y que podíamos trabajar en conjunto si así lo quería. Lamento mucho que no se hayan abierto al diálogo y a la propuesta. Ni siquiera pido que me vean como organización sino como familia. Creo que si se aprueba así la iniciativa, sin consultar, sin un análisis previo al que creo que tenemos derecho será un gran error y empezaremos con el pie izquierdo”, apuntó.

Dijo que posiblemente haya desconocimiento en torno a la fiscalía por lo que sería importante ir al origen de las cosas porque mientras se sigan haciendo políticas públicas sin preguntar a la sociedad, no funcionarán.

“Quien la redactó no conoce la historia de la creación de la FEM y que se da tras un acuerdo reparatorio y en las medidas reparatorias deciden las víctimas no decide el estado, obviamente tomando en cuenta criterios nacionales e internacionales. La política pública no se hace detrás de un escritorio sino a través de lo que la sociedad requiere y mientras que los que promulgan las leyes no sepan el origen, la historia y el por qué, seguirán haciendo política pública -con muy buena intención, bajando recursos- pero no funcionará porque no le están preguntando a la sociedad. No es solo Norma o Paloma sino de muchos grupos de mujeres que no están asociadas con nadie, víctimas de violencia que tienen derecho a opinar. No me resisto ni me opongo, aplaudo que los derechos humanos se extiendan pero no nos queda claro. Con lo que hay no podemos llegar más que a 8 municipios si le agregamos más, será más complicado”.

Señaló también que la propuesta no queda del todo clara ya que no se especifica a quién o quiénes se atenderán

“Cuando hablan de un agregado que es de atención a la familia me queda muy ambiguo porque si bien es cierto, los derechos humanos son progresivos y las instituciones deben crecer no de minguar, en la propuesta no se especifica a quién se atenderá. Yo he luchado para que la fiscalía de género atienda también a los niños varones víctimas de violencia familiar, violencia sexual y pensión alimenticia porque finalmente es la mamá la que los lleva, pero no hemos podido lograr que se concrete. El argumento tanto de la FEM como del fiscal general ha sido que se requiere mayor presupuesto aunque también se requiere voluntad. No quiere decir que toda la familia no merezca una atención integral, solo que las funciones queden claras y si es para bien, adelante”.

Fue el 29 de marzo de 2011 cuando la ahora Fiscalía se creó como una Unidad de feminicidio, misma que empezó con 22 casos que la organización JPNH representaba aunque, señala Ledezma, el objetivo era que atrajera los feminicidios que llegaran.

Sin embargo, fue hasta el 4 de agosto de ese mismo año cuando se hace el acuerdo de la creación de una Fiscalía Especializada para atender los delitos de mujeres por razones de género.

“Lo que nos habían dado era una unidad pero yo quería una fiscalía especializada en todo el estado para que atendieran a las mujeres. Después de mucho trabajo con el legislativo, a finales de enero de 2012 se logró concretar una propuesta para poder hacer este cambio. El 30 de enero se votó la iniciativa y se publicó el 4 de febrero de 2012, materializándose finalmente la creación de esta fiscalía. El 23 de febrero de 2012 se inaugura la FEM en cuatro municipios: Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Parral. Esta fiscalía no nació por una voluntad del estado sino por una imposición, una recomendación y un arreglo que tuvimos. Está escrito cómo fue que empezamos con este proceso y como lo obtuvimos”, finalizó.