No han solicitado candidatos protección a SSPE

Las secretarias General de Gobierno y Seguridad Pública Estatal informaron que hasta el momento en el estado no se han presentado solicitudes de seguridad por parte de los aspirantes políticos; dijeron que aunque es una labor que correspondería a la federación habría colaboración de ser necesario.

El secretario de Seguridad, Gilberto Loya, informó que no han recibido ninguna solicitud de protección por parte de alguno de los candidatos y actualmente sólo se planea llevar a cabo un operativo un día previo, durante y después de las elecciones el día 2 de junio.

Loya enfatizó que mantienen pláticas con el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. “Estamos primeramente enfocados al día previo, al día de la elección y posterior. Esa parte (protección a candidatos) no nos corresponde a nosotros salvo que haya un incidente. Inclusive en el tema de la seguridad de los candidatos si alguno se sintiera como potencial víctima no nos corresponde esta facultad. Podemos apoyar pero no es una facultad directa”, explicó.

Por su parte el secretario general de gobierno Santiago de la Peña se pronunció sobre la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean estados y municipios quienes apoyen en este sentido.

“No sería la primera vez que la federación se queda corta en uno de estos temas y el gobierno estatal tiene que salir a compensar eso. Me llama la atención que solicite apoyo del estado y municipios habiendo hecho meses atrás el anuncio de que la Guardia Nacional se haría cargo de eso”, dijo.

“Nosotros estamos en la misma actitud de colaboración en todos los temas que tengan que ver con seguridad. Habrá algunas discrepancias, en Chihuahua se ha apostado por mejorar las condiciones de vida de nuestros policías, de sus prestaciones de carácter social, de la tecnología y equipo, adiestramiento. Hay algunas diferencias con la visión que se tiene del gobierno federal respecto a la forma de abordar los temas de seguridad. Pero básicamente continuamos nosotros en actitud de colaboración”, manifestó.

fcordova@diarioch.com.mx