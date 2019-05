No hay condiciones para aumento a transporte: secretario general de Gobierno

Chihuahua.- El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, declaró que no hay condiciones para que se de un aumento al transporte público, luego de que concesionarios exigieron un aumento a la tarifa durante el desfile del Día del Trabajo.



Añadió que los estudios realizados y presentados por los concesionarios son revisados pero no existe una fecha o plazo para que se concrete un aumento.



Durante la realización del Desfile un grupo de concesionarios señaló que el Estado no ha cumplido con su compromiso de ajustar la tarifa del transporte público a pesar de que han comprado nuevas unidades.