No hay contagios en asentamientos indígenas

Asentamientos rarámuris en la ciudad, como El Oasis, carecen de medidas sanitarias para prevenir contagios. A pesar de que autoridades indígenas de este lugar señalaron que aún no se han registrado contagios, acotaron que la pérdida de empleos, y la falta de acceso a información siguen perjudicando el desarrollo de estas comunidades urbanas, donde ni salud o gobierno han regresado para atender sus necesidades.

Amalia Moreno, segunda gobernadora, detalló que no han tenido ningún contagio o muerte por Covid, o que hasta el momento se hayan enterado, sin embargo admitió que la población indígena que se concentra en el sitio no ha tomado las medidas preventivas pertinentes debido a que su acceso a la información es deficiente, mientras que la situación económica no les ha permitido tampoco comprar cubrebocas, gel o productos esterilizadores, que en un principio les fueron donados, pero que ahora no han llegado.

“De Covid hasta el momento no hemos tenido noticias de que alguien de aquí lo haya tenido, pero por lo que vemos en la televisión, sí nos preocupa. Nosotros estamos pensando en comprar un tapete sanitizante, pero aquí es difícil, no mucha gente usa eso del cubrebocas, y muchas de ellas salen a pedir”, destacó.

Destacó que la pérdida de empleos y la deserción escolar han afectado de manera directa su dinámica de vida, ya que si bien este asentamiento cuenta con una escuela dentro del sitio, esta se encuentra cerrada, y para los menores que no cuentan con celulares, internet o televisión la situación se complica.

"Muchas de las mujeres de este asentamiento trabajan en casa y a muchas las regresaron, a otras que trabajaban toda la semana les pidieron que fueran una o dos veces. Otros venden artesanías, pero tampoco hay ventas”, dijo.

Estos espacios que concentran gran cantidad de personas que también viajan a la Sierra de Chihuahua no cuentan sin embargo con apoyo de las autoridades para controlar la propagación del coronavirus, con lo que solicitaron atención en este regreso al semáforo rojo.