No hay dinero para pagar: Empleados de CECYTECH

Trabajadores del CECYTECH denunciaron las irregularidades económicas que están enfrentando y que van desde la falta de pago en su quincena normal hasta otros conceptos como el pago del retroactivo del aumento salarial, bonos y aguinaldo. Carlos Matan líder sindical de la citada institución, indicó que es un problema que se arrastra desde la administración pasada, en la que el gobierno estatal nunca empató los recursos que aportaba la federación.

“Están batallando hasta para pagarnos la quincena. La autoridad dice que no tiene el dinero para pagar las dos quincenas de diciembre, el retroactivo del aumento salarial, el aguinaldo; no tienen recurso para otras prestaciones como el bono navideño, bono de productividad, días no trabajados, ajuste al calendario, etc. Lo alarmante es que no hay dinero. El gobierno federal ya mandó las aportaciones, pero lo grave es que el estado no aportó los recursos que le correspondían desde hace varios años. La pasada administración no empató los recursos que le tocaban”, aseguró.

Dijo que otros organismos descentralizados ya han recibido el pago correspondiente mientras que ellos permanecen en la incertidumbre, por lo que en el transcurso de la presente semana estarán manifestándose ante las instancias correspondientes.

“A Conalep, COBACH, Tecnológico, ya les pagaron el retroactivo y hasta parte del aguinaldo y a nosotros nada. Tenemos pensado una serie de manifestaciones en Chihuahua, faltan días por confirmar pero estaremos en palacio de gobierno y en la Secretaría de Hacienda y, en caso de no asegurarnos nuestras prestaciones, tomaremos los planteles en los próximos días”, aseguró.