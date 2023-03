No hay fundamentos para acusar a Issac Díaz en licitación de alumbrado: Eliel García

Chihuahua, Chih.- El coordinador de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eliel García Ramos, afirmó que por parte de él y sus compañeros, no hay fundamentos para acusar a su homólogo del PAN, Issac Díaz Gurrola, así como otros funcionarios municipales de estar involucrados en la licitación para la sustitución de luminarias por tecnologías Led.

Esto, luego de que el diputado morenista, Oscar Castrejón y otros militantes, acusaran al coordinador regidores de Acción Nacional, de beneficiarse con el contrato de la empresa involucrada Teletec, que ganó la licitación con el Municipio por 284 millones 600 mil pesos, por concepto de cambio de luminarias.

“Yo no tengo información al respecto, no acudí a esa rueda de prensa, pero no hay fundamentos al respecto, pero imagino que deberán tener pruebas, nosotros a nombre la de la fracción no las tenemos, pero lo que sí hemos señalado es que la empresa ha tenido problemas de servicio a nivel nacional, especialmente durante el gobierno de Felipe Calderón. Lo que nos interesa es que se cumpla con el servicio.

También, reconoció que actualmente la empresa da servicio a Ciudad Juárez, contrato que fue en la administración de Armando Cabada, que actualmente funciona y de acuerdo con el alcalde, Cruz Pérez Cuellar, ha trabajado bien.

No obstante, dijo que estará muy pendiente de la investigación de este tema pero lo más importante es que la compañía responda ante las necesidades de los chihuahuenses.