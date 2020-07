'No hay gasolina ni para las búsquedas'

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Lourdes Hernández, madre de Pamela Portillo, joven desaparecida desde hace una década, acusó al gobernador, Javier Corral de haber dejado sin recursos a la Comisión Especial de Búsqueda se Personas Desaparecidas, la cual no tiene presupuesto ni para comprar gasolina.

A un lado de la Cruz de Clavos en la Plaza Hidalgo, expuso que la comisión no puede realizar ninguna búsqueda exhaustiva porque no tiene capacidad económica y que son muchas personas que aún buscan a sus familiares.

Agregó que creyeron en lo dicho por Corral respecto a que buscarían a las personas, pero esto se ha quedado en una promesa que a la fecha para muchos de ellos no se cumplió. “Nosotros creímos en ti y te apoyamos, pero no se ha hecho lo que se prometió”, dijo.

Comentó que en su caso ha realizado búsquedas en el Cerro Grande debido a que recibieron una llamada en la que les indicaron que el cuerpo de su hija fue dejado en ese lugar, pero no ha obtenido el apoyo de las autoridades porque no tienen ni para gasolina para las unidades.

Lourdes Hernández ha sufrido lesiones debido a los accidentes que ha tenido en las búsquedas de su hija, ayer explicó que se está recuperando de una fractura en el brazo, pero es no la he detenido en su decisión de seguir. Al igual que ella otras personas buscan a sus seres queridos con sus propios recursos, ya que no han obtenido apoyo de la Comisión Especializada.