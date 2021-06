No hay medicamentos para pacientes intubados

“Los pacientes que se encuentran intubados en hospitales del estado no cuentan con medicamento suficiente para mantenerlos dormidos y que no sufran por este motivo”, dijo ayer el Presidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, José Alfredo Ceniceros Valenzuela.

El galeno opinó lo anterior después de que personal de enfermería del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) se manifestó ante la Secretaría de Salud por la falta de insumos y de medicamentos en los hospitales del estado.

Ceniceros Valenzuela confirmó que la problemática de la falta de medicamentos tiene algo de tiempo, pero se resolvió momentáneamente por las donaciones que recibían; sin embargo, estas bajaron y el problema se agravó.

Cabe señalar que de acuerdo al informe de la Secretaría de Salud del Estado, de abril de 2020 al 4 de junio del presente año se han entregado 3 millones 145 mil 889 pesos en medicamentos por donaciones, según el valor comercial contemplado.

“Ahora, ante la falta de medicamentos los pacientes intubados son los más afectados, ya que se les tiene que administrar medicamentos para dormir y que no sufran, pero ya no hay suficientes de estos fármacos”, dijo, y agregó que “además, a eso se le suman los anticoagulantes, estos últimos son necesarios para los contagiados de Covid-19”.

Agregó que por la falta de estos medicamentos en los hospitales administrados por el Estado, podría provocar un incremento de decesos de Covid-19, por lo cual se debe resolver el problema y evitar tragedias.

Asimismo, el galeno manifestó que también no hay suficiente equipo de protección, por lo cual se pone en riesgo al personal de salud, sobretodo a los que se encuentran en primera línea contra el Covid-19.

El presidente del Colegio de Médicos de Chihuahua afirmó que también hay faltantes en medicamentos contra el cáncer, problemática que ha estado desde hace mucho tiempo atrás, sobre todo para los pacientes que son niños.

Destacó que actualmente la Secretaría de Salud no cuenta con recursos, por lo tanto los proveedores no han surtido medicamentos e insumos, ya que aún no les han liquidado la deuda que mantienen con ellos.

Por otra parte, Ceniceros Valenzuela mencionó que debido a la falta de recursos en el Sector Salud, la problemática será mayor con el incremento de contagios de Covid-19, ya que en la última semana ha ido en aumento y se espera que las próximas dos sea aun más la cantidad.

Lo anterior debido a que la movilidad de la población aumentó al momento de establecer el semáforo epidemiológico en amarillo en todo el estado, por lo cual el aforo en varios negocios fue mayor, además de la apertura de más actividades sociales y económicas.