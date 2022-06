'No hay nada que festejar'

“Este día no es de fiesta, es de protesta porque por 13 años hemos estado sin nuestra Esmeralda, no podemos hacer un gran festejo porque es complicado; por un lado, estamos tristes porque no está ella con nosotros, pero por otro lado tenemos nietos grandes y ellos quieren festejar; entonces, te tienes que partir en dos”, expresó José Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida desde hace 13 años.

Hoy, se celebra el Día del Padre, pero para José, hoy es un día de protesta, por lo que durante la mañana, harán un acto de protesta en el que realizarán un posicionamiento a las autoridades y colocarán lonas con una fotografía de su hija por el Aeropuerto, Las Torres y en Sur Poniente en Ciudad Juárez.

“Es muy triste, las autoridades no hacen su trabajo y uno está muy limitado de recursos, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para encontrar a nuestra niña”.

Al cuestionarle, cómo es vivir con la ausencia de una hija, José expresó que no hay palabras para explicarlo.

“Por ejemplo, hoy en el festejo los muchachos, los nietos, andan corriendo, jugando, tomándose una cerveza; acá en el norte pues se acostumbra la carne asada, pero cuando te sirven tu trozo de carne asada te pones a pensar ¿mi hija tendrá que comer en estos momentos?, ¿y mi hija cómo está? Y así muy discretamente quitas tu plato porque ya se te quitó el apetito, luego te retiras de la reunión, derramas una lágrima y haces una oración para que el Creador te dé fuerza”.

Así mismo, el padre de Esmeralda dijo que él y su familia, lamentablemente han tenido que aprender con el dolor.

“El dolor es diario, a veces quieres irte al parque a despejar y no falta que pase la mariposa del color que le gustaba a Esmeralda, te vas para el centro y miras la ropa y los tenis que le gustaban a nuestra niña y ahí está el recuerdo”.

Además, dijo que ellos están en pie de lucha por “su niña” y por todas aquellas que se encuentran en calidad de desaparecidas.

En el marco del Día del Padre, José dedicó unas palabras a su pequeña.

“Esmeralda, si es que miras este Diario, quiero que sepas que te estamos buscando; Esmeralda te vamos a buscar hasta que te encontremos, si alguien te dice que no te estamos buscamos que no te queremos, diles que son mentiras, usted conoce a su papá y a su mamá y usted sabe que nunca te vamos a dejar de buscar. Te quiero Esmeralda, donde quiera que estés y espero que pronto estés en casa con “tu viejón” y con tu mamá, te queremos Esmeralda”, expresó entre sollozos José.