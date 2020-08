No hay presupuesto para más camiones: Transporte

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- Ante la saturación que presentan algunas rutas del transporte público en la ciudad, la Dirección de Transporte dio a conocer que no existe presupuesto ni de la dependencia, ni de los concesionarios para poner más unidades en circulación.

Así lo manifestó el titular David Holguín quien reconoció la problemática y dijo que, a pesar de que los usuarios no acatan las recomendaciones el servicio no se les puede negar.

El transporte público se ha convertido en serio foco de contagios a covid- 19 debido a la cantidad de personas que hacen uso de este servicio y que no acatan las recomendaciones sanitarias como el uso de cubrebocas, gel antibacterial o mantener la sana distancia y a pesar de que hay asientos que están “clausurados” la gente no lo respeta y ocupa el espacio.

También los operadores de las unidades incurren en este tipo de faltas pues hay muchos que no hacen uso del cubrebocas, se lo ponen en el cuello o lo traen sucio y esto se convierte en un riesgo para su salud.

El director de Transporte David Holguín reconoció la problemática y dijo que por el momento no hay condiciones para introducir más unidades sobre todo en las horas pico y evitar la saturación, pues los concesionarios indican que no les es redituable meter a circulación otro camión cuando el servicio durante el resto del día está reducido y la demanda no es la habitual, alegando que no sale para cubrir los costos.

Dijo que una de las situaciones que se han detectado es que, cuando la unidad circula a la capacidad permitida que es del 50 por ciento y en un paradero descienden cinco, resulta que hay más de diez personas esperando esa unidad y todas se quieren subir y el acceso no se les puede restringir, pues se han presentado casos en los que los operadores son agredidos o bien dañan a la unidad.

Las rutas más problemáticas son Riberas, Jardines y Punta Oriente y Circunvalación 2.