‘No hay queja contra Luis Raúl Flores’

Chihuahua.- La autoridad no ha interpuesto queja en contra del notario Luis Raúl Flores ante el Colegio de Notarios del Distrito Morelos, luego de que públicamente negara que dio fe de los presuntos recibos de cobro de la ‘nómina secreta’ a cargo de María Eugenia Campos, hoy electa como candidata al gobierno del Estado por el PAN, dijo ayer su presidente, Manuel Alberto O´reilly Attolini.

También refirió ayer que el titular de la Notaría Pública No. 4 le hizo una llamada telefónica, un día antes de conceder una entrevista para dar su posicionamiento sobre ese caso, para revisar un poder que iba a utilizar y hacerle saber, en su calidad de presidente, que había señalamientos en su contra y atravesaba por un procedimiento.

Subrayó que eso fue todo lo que dijo, que no entró en detalles y no había vuelto a hablar con el notario Luis Raúl Flores después de conceder la entrevista periodística a un medio digital local.

El caso debe resolverse en los tribunales: Colegio de Notarios

O´Reilly Attolini insistió en que ante el Colegio de Notarios del Distrito Morelos no existe ninguna queja formal sobre el caso, y por lo tanto, tomaron la determinación de ser respetuosos del procedimiento actual y no emitirán ningún tipo de señalamiento, hasta que la autoridad se los solicite.

Recalcó que el caso debe resolverse en los tribunales, como lo ha dicho el mismo fiscal, y como Colegio serán respetuosos del resultado, ya que deben ser imparciales y deben dar una opinión formal, cuando también formalmente se les requiera.

Reiteró que cuando se resuelva el caso por los tribunales, entonces la autoridad pudiera o no, solicitar al Colegio de Notarios su opinión.

En caso dado que la autoridad requiera de la opinión, también tendría que proporcionar documentos y diverso material para poder analizarlo, y obviamente emitirá una opinión imparcial, como lo indica la Ley del Notariado, precisó. Subrayó que en este momento no tienen manera de hacer algún comentario o señalamiento sobre el caso.

Dejó en claro que el Colegio no es una autoridad, ni tiene facultad de sancionar a nadie, por lo que necesitan que esperar a que el proceso se resuelva y ya se pedirá o no la opinión, lo cual no es obligatorio pedir la opinión o darles vista sobre algún procedimiento.

El presidente indicó que la autoridad que en su caso conoce de todo esto es la Dirección del Notariado, y habría que buscar un acercamiento con ellos, para saber si se tiene ya formalmente o no una queja.

Abundó que ellos no podrían dar una opinión, y sería muy irresponsable darla, si no hay en primer lugar una queja, y segundo, si la autoridad no le solicita al Colegio su intervención.

La verdad es que el Consejo Directivo tomó la decisión de ser respetuosos del procedimiento en que esta ahora este caso y obviamente no se emitirá ningún tipo de señalamiento o comentario hasta que la autoridad lo requiera, apuntó el presidente del Colegio.

Explicó que la a comisión revisa el caso y se le llama al notario para hacerle saber de la situación, y encontrar una solución para que no trascienda a la autoridad y no llegue a las sanciones que se encuentran establecidas en la Ley.

Detalló que a partir del 2020, la Comisión también es la encargada de juntar los requisitos para la obtención de una carta de buena conducta que requieren los que aspiran a ser notarios, y entonces revisan el expediente de los posibles candidatos para saber si no ha tenido algún problema en alguna notaria.

Indicó que actualmente el Colegio está integrado por 25 notarios en activo, ya que lamentablemente falleció el domingo el licenciado Jorge Neaves, así como los auxiliares y aspirantes, por lo que no tienen una estructura grande.

El presidente destacó que desde hace mucho tiempo el notariado no había tenido un procedimiento o queja en la que debieron poner atención como para que se pudiera decir que se ponía en tela de duda la persona del notario.

Finalmente, dijo que el notariado de Chihuahua goza de prestigio en el ámbito nacional, tiene buena aceptación y no se pone en tela de duda su trabajo.