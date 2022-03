No he sido notificada: Caraveo

Chihuahua.- La senadora de Morena, Bertha Caraveo, comentó que hasta ayer en la tarde no le habían informado sobre la resolución del Tribunal Estatal Electoral que sancionó al diputado federal panista, Mario Mata, por comentarios en contra de ella, que se consideraron constitutivos de Violencia Política por Razones de Género.

“Yo no sé, todavía, cuáles fueron las sanciones que se le pusieron, si fue por unanimidad que dieron el fallo… a mí no me han comunicado nada hasta el momento y estoy esperando un informe oficial”, dijo la morenista.

Caraveo Camarena, sólo dijo saber que se había resuelto que Mata Carrasco ingresara por 4 meses a un padrón de agresores del INE y el Instituto Estatal Electoral, lo cual da pie a la aplicación de la ley, es decir a sanciones que enlistó en el siguiente orden:

“No me había comentado cuál iba a ser la sanción, pero las sanciones según la ley es amonestación, privación del cargo o comisión partidista, cancelación de precandidatura o candidatura, suspensión de derechos partiditas hasta por tres años, suspensión provisional de los derechos de miembro activo por actos de corrupción hasta por un año, inhabilitación par ser dirigente o candidato del partido hasta por 12 años, y declaratoria de expulsión o expulsión, acorde a la ley”.

Precisó que la incorporación del expediente al padrón es sólo el principio para la aplicación de las sanciones a las que se haría acreedor y que estará pendiente para dar seguimiento a la aplicación de los criterios.

“Ese padrón no es cualquier cosa, al entrar a ese padrón a penas vienen las sanciones y esto todavía no acaba, pero a mí no me han calificado. Es muy grave lo que pasó y no se debe repetir”, concluyó.