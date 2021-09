No he tenido tiempo para hacer declaración patrimonial: Mesta

El secretario general de gobierno Luis Fernando Mesta Soulé, comentó que no ha tenido tiempo de hacer y presentar su declaración patrimonial, pero que hará este ejercicio de carácter público a la brevedad.

“Es una obligación, hay que hacerlo y no he tenido tiempo de hacer muchas cosas, pero lo voy a hacer, no me preocupa, no pasa nada”, citó

Mesta Soulé comentó que todavía contaba con el tiempo suficiente para poder presentar la declaración patrimonial reciente que es la que le faltaba, ya que presentó las pasadas y no hay cambio a comparación de las anteriores.

“No me preocupa, la he presentado toda la vida desde que soy diputado y ahora secretario, esa la tengo que presentar”, comentó. Respecto a los demás funcionarios que no la han presentado, comentó que es un ejercicio de carácter obligatorio para los servidores, por lo que deberán de hacerlo en cualquier momento.

De acuerdo al portal nacional de transparencia, algunos de los actuales funcionarios de primer nivel del gobierno que encabeza Javier Corral Jurado, no han presentado o no están al corriente en cuanto a la rendición de cuentas en lo que a declaración patrimonial se refiere.

Algunos de los funcionarios que no han presentado dicha declaración patrimonial, además de Mesta Soulé, están María Teresa Guerrero, coordinadora de los pueblos indígenas, Arturo Fuentes Vélez, secretario de hacienda y Carlos González Herrera, secretario de educación.