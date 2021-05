No hemos decidido quién suplirá a Alejandro Díaz

Chihuahua.- Gerardo Islas Maldonado, dirigente nacional de Fuerza por México, expresó que hasta el momento no han decidido por quien suplirá la candidatura a la gubernatura de Alejandro Díaz, toda vez que declinó a favor de María Eugenia Campos Galván.

Ante esta situación, expresó que estará consultando a la militancia y a otros candidatos sobre quien será la persona ideal para ocupar esta candidatura.

Sobre la decisión de Alejandro Díaz, comentó que previo a llegar a Fuerza por México, ya se había ofertado con otros partidos como "el médico salvador de toda la sociedad", acusándolo de traidor.

Calificó a acción nacional como un partido que en otras ocasiones estuvo ofertandoles cargos diversos con tal de declinar a su favor, a lo cual se negaron.

Islas Maldonado refirió que Alejandro Díaz presentó la renuncia al cargo como gobernador pero no de manera personal, por lo que lo invitaba a que diera la cara para formalizar dejar el cargo.