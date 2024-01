No hubo comunicación al estado por visita de Sheinbaum

Chihuahua.- El secretario de gobierno, Santiago de la Peña, señaló que no hubo una comunicación por parte del equipo de la precandidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en el territorio estatal.

“A mi oficina no llegó ningún comunicado o información (de la visita). Pero si no se invitan entre ellos que podemos esperar quienes no somos de su propio partido”, expresó el secretario.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum llegó esta mañana a la capital del estado y posteriormente se dirigirá al municipio de Cuauhtémoc.