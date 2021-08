‘No hubo interés de Obrador en recibirnos’

Chihuahua.- Martha Holguín, esposa del líder agrícola Andrés Valles Valles, expresó que no hubo interés por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su equipo de colaboradores, para reunirse con ella y revisar la situación de su marido y de la defensa del agua en general.

“No hubo. No permitió que a la gente se nos diera oportunidad de que nos recibiera. Siento que no hubo mucha inquietud por parte de ellos de tratar de reunirnos al haber diferentes puntos de vista”, detalló la mujer ayer.

Refirió que dejará pasar un tiempo y si hay una oportunidad de poder reunirse con el presidente López Obrador, estará haciéndolo. La esposa del líder agrícola detenido desde el pasado mes de julio comentó que al no recibir respuesta alguna, no tuvo necesidad de moverse de la ciudad de Delicias.

Ayer (sábado 7) se agotaron las instancias y me dijeron que no se había podido”, declaró. Respecto a qué es lo que sigue en el proceso legal que enfrenta Andrés Valles, comentó que estarán a la espera de que la defensa les instruya sobre los planes a seguir en el terreno legal de las cosas.

“De momento todavía no tengo la ruta crítica que habrá de seguir la defensa, todavía no nos han confirmado a nosotros de qué se trata. En cuanto la tengamos, se las haremos llegar”, confirmó.

La visita de López Obrador al estado se dio durante el pasado fin de semana a los municipios de Ahumada y Juárez, por la inauguración de los cuarteles de la Guardia Nacional.

Pidió esposa ‘frenar’ manifestaciones

Previo a al llegada de López Obrador al estado, Martha Holguín pidió que no se convocara a caravanas o manifestaciones pacíficas por parte de agrupaciones campesinas que han participado en la defensa del agua. “Yo quiero que me escuche de viva voz cómo sucedieron las cosas y yo siempre he creído que él está mal informado”, dijo.

Enfatizó que no era el momento y que no eran necesarias las manifestaciones tanto

por la defensa del agua como por la detención de su esposo, pues se debe de priorizar el diálogo con la autoridad federal.

“Yo necesito primero agotar el diálogo en el sentido de que me digan definitivamente que no me pueden recibir o cuándo me puede recibir, ya sea aquí en Ciudad Juárez o en la Ciudad de México, yo estoy dispuesta a ir allá sin problema”, reiteró.