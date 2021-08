No le dan mantenimiento a estatua de Héctor Espino

Francisco López/El Diario

La estatua en honor a la leyenda del beisbol, Héctor Espino González, ubicada en la entrada del estacionamiento de la Ciudad Deportiva a un costado del Estadio Manuel L. Almanza, luce con cierto deterioro y falta de rehabilitación. A pesar de que actualmente hay trabajadores haciendo remodelación en toda la zona por parte del Gobierno del Estado, no se contempló dentro del plan hacer algo por el monumento al considerado el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos y apodado como el “Superman de Chihuahua”. La escultura se inauguró en marzo de 1998, durante la administración del gobernador Francisco Barrio Terrazas, a un año de la muerte del famoso bateador, e incluso estuvo presente su esposa, María del Carmen Vázquez de Espino, esa misma noche, se jugó un partido entre los Sultanes de Monterrey y los Dorados de Chihuahua en el estadio contiguo como parte del homenaje. El miembro de El Salón de la Fama del Beisbol Profesional de México desde 1985, tiene una gran cantidad de marcas establecidas en sus 24 temporadas que tuvo en la Liga Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. Conocido como el hombre récord del beisbol mexicano, llegó a convertirse en el mejor bateador de todos los tiempos con más de 30 récords ofensivos, los cuales aún siguen vigentes en su gran mayoría. Falleció un 7 de septiembre de 1997 en Monterrey, Nuevo León a los 58 años. Gracias a su legado deportivo, tiene cuatro estatuas que lo homenajean, la de Chihuahua. La estatua cuenta con la siguiente leyenda: “La comunidad chihuahuense rinde homenaje al brillante beisbolista y distinguido chihuahuense que proyectó el beisbol en México y en el extranjero. “El 10 de marzo de 1998 siendo gobernador Constitucional del estado de Chihuahua el C. P. Francisco Barrio Terrazas”. Las otras están en el Salón de la Fama en México, la tercera estatua en su honor fue colocada precisamente en la entrada al estadio de los Naranjeros de Hermosillo que llevaba su nombre y la última en el Estadio Monterrey en la Sultana del Norte. Curiosamente a las estatuas de otros lados, se les ha dado rehabilitación y mantenimiento, sin embargo la ubicada en la ciudad que lo vio nacer, no ha tenido la suerte por hacerle justicia al también llamado “Niño Asesino”, toda una leyenda del beisbol. Cada año se realiza un homenaje entre familiares, autoridades deportivas, atletas y cronistas deportivos, pero conforme ha pasado el tiempo, la base, placa y la misma escultura tiene desgaste significativo.