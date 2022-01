No le seguiremos el juego, pero vamos a actuar: Serrato

Chihuahua, Chih.- El secretario de la Coordinación de Gabinete, Luis Serrato, expuso que actualmente Javier Corral es la comidilla en diversos sectores, debido a las situaciones que han ido quedando al descubierto, como las irregularidades sobre su nacionalidad

Expuso que a Corral nadie le cree, ya que cada una de sus calumnias han ido cayendo, como fue la aceptación de un juez que declaró que fue presionado para actuar contra la gobernadora

Apuntó que su palabra no vale. “El único mitómano es él”, dijo. Serrato añadió que esta administración no le dará foro a sus comentarios y ventilando los procesos en su contra en los medios. “Vamos a actuar, no tengan duda”, indicó.

Agregó que pronto se estarán realizando procesos por todas las irregularidades que han sido encontradas. Sobre la expulsión de Corral del PAN, indicó que no merece estar en el partido