¿No les da vergüenza encubrir criminales?, cuestionan a agentes

Chihuahua.- Manifestantes que exigen justicia por el feminicidio de Susana Salais increparon a personal de la Fiscalía General del Estado que resguarda la entrada a las instalaciones.

¿“No les da vergüenza encubrir criminales?”, ¿“Ustedes también la mataron si no resuelven su crímen?”, e incluso les dijeron que tengan vergüenza y no se rían de su movilización, pues aseguraron que no toman en serio la exigencia de justicia y el dolor de las familias.

Lo anterior luego de que la manifestación que partió de la FEM llegara hasta la FGE pidiendo ver al fiscal general del estado, César Augusto Peniche.