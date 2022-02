No lo conocía y no tengo nada que ver con el personaje: Fernándo Álvarez

Chihuahua.- “Lo que puedo decir es que me están vinculando de una forma sin ningún sustento y no tengo absolutamente nada que ver con el personaje (Luis René Villareal) ni con los hechos lamentables ocurridos”, respondió ayer el ex coordinador de la bancada del PAN en la pasada legislatura Fernando Álvarez Monje.

Luego de que en este rotativo apareció ayer en primera plana, su nombre y fotografía en el artículo denominado “Envuelve asesinato a círculo de corralistas”; Fernando Álvarez Monje pidió se le diera derecho de réplica y afirmó.

“Yo ni lo conocía, ni lo traté, ni sabía a qué se dedicaba, me estoy enterando por la misma prensa hoy (ayer) en El Diario.

Quiero señalar que si ocurrieron los hechos que se dicen en el Congreso, yo no tuve nada que ver”, agregó.

No estaba en mis facultades ni en mis atribuciones, ni en mi cancha pues, tener un trato así en lo absoluto, estoy totalmente tranquilo de mi conciencia, pues para nada tengo relación con los hechos ni con las personas ni con el personaje ese, abundó.

“Quiero que me saquen de esa hipótesis que El Diario está pretendiendo hacer de mi persona. El ligarme a un asunto tan delicado como la perdida de la vida de una persona no es correcto.

Yo tengo 27 años en la política, no se pueden manchar por algo así, ya que no tengo absolutamente nada que ver y estoy fuera de ese asunto, quiero deslindarme totalmente de esos hechos”, subrayó el actual director de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi).