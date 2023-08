No me voy a aferrar a la Presidencia del Congreso: Ivón Salazar

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.– El resultado de la votación en el pleno para elegir la nueva presidencia de mesa directiva, o la continuidad de la actual, serán el resultado de las negociaciones previas y según la aspirante por el PRI, Ivón Salazar, sería una muestra de inmadurez política si ella se aferra a un puesto en lugar de abonar por el fortalecimiento de la alianza.

“Yo hice lo que tenía que hacer para levantar la mano, soy un priista formada en las formas, conocen de mi institucionalidad todos, para bien o para mal, y no me voy a aferrar a una posición porque no soy Ivón Salazar sola, somos un grupo, un bloque de tres diputados que me han apoyado abiertamente”, declaró la diputada en entrevista exclusiva.

Comentó que lejos de una presidencia para el PRI, hay mucho más en juego, y reconoció y agradeció a los diputados y diputadas que la apoyaron, y también manifestó respeto por quienes no vieron bien su posibilidad por la presidencia.

“No nada más es cuestión de la posición de una presidencia y no nos interesa nada más, al contrario, a nosotros nos interesa fortalecer la alianza, para la reorganización de acuerdos para garantizar una mayoría legislativa, pero que también esta alianza se vea reflejada en lo que nosotros representamos”, insistió.

El apoyo a la postura de Salazar Morales, el coordinador de la bancada del PRI, Noel Chávez, comentó que la situación política inédita y la polarización provocaron el análisis de varios escenarios para modificar la Ley Orgánica para que la presidencia pueda reelegirse.

Dejó claro que de acuerdo con su criterio, los intereses personales o de grupos específicos no se sobreponen al bien común de la gobernabilidad del Estado, y negó que la bancada del Revolucionario Institucional, con esto, doble la rodilla ante Acción Nacional.

“Me sorprende: ¿Todavía siguen teniendo duda de que no hay alianza? Somos el Frente Amplio que estamos por elegir representante, estamos en la recta final, hemos hecho las cosas bien y tenemos acuerdos en común a nivel local, a nivel nacional y aquí mismo en el Congreso”, concluyó Chávez Velázquez.