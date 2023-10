'No me voy a morir, voy a ganarle a la enfermedad': Olivia

Olivia Contreras Martínez, una mujer que fue diagnosticada con cáncer de mama desde el 2021, está decidida a ganarle a la enfermedad.

“Yo no me quiero morir, y no me voy a morir, yo voy a ganarle a esto. Me siento digna, protegida, con la cabeza muy en alto porque libré esta batalla y la gané”, aseveró la entrevistada, quien desde hace 2 años recibe tratamiento en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan).

Para Olivia Contreras Martínez, el diagnóstico no representó temor o tristeza, sino una decisión de hacer lo necesario para vencer la enfermedad y lo logró. Los detalles de lo vivido durante el periodo de tratamiento, los compartió de manera directa con la gobernadora Maru Campos, durante su visita al Centro Estatal de Cancerología (Cecan).

Tras conocer la historia de Olivia, la gobernadora Maru Campos le expresó: “Muchas felicidades, eres un ejemplo para otras mujeres, no nada más en la salud, sino cuando andemos tristes, cuando nos sintamos cansadas, hay que echarle ganas y salir adelante”.

En su recorrido por el Cecan, la mandataria escuchó a varias pacientes, entre ellas Olivia. quien le dio su testimonio respecto a la buena atención recibida en dichas instalaciones que cuentan con la tecnología más avanzada y precisa para combatir esta enfermedad.

Olivia relató a la Gobernadora que a pesar de no contar con seguridad social, fue atendida por el sector salud estatal, donde le detectaron la enfermedad, le realizaron diversos estudios, recibió 20 quimioterapias, después la operaron y posteriormente acudió a 15 sesiones con el acelerador lineal.

Actualmente Olivia suma dos años de monitoreo y le faltan otros tres para que sea dada de alta, para completar cinco años de seguimiento.

Al enviar un mensaje a las mujeres diagnosticadas con cáncer, la paciente hizo hincapié en la importancia y necesidad del autocuidado, pensando no solo en ellas sino en sus personas queridas.

“Que se cuiden, que se atiendan, que es difícil, más vale que se atiendan y sigan vivas por la gente que está a su alrededor, sus hijos, su marido, su hermanos, porque la vida es bella”, indicó.

La paciente expresó su beneplácito por haber recibido atención en el Cecan, donde a diferencia de “las quimios” que duran de dos a tres horas y le dejaban cansancio, las radioterapias con el acelerador lineal duran 15 minutos y no terminaba exhausta.

No obstante no tener hijos, expuso que tiene una sobrina quien tuvo una hija y es por ellas por quien lucha: “Tengo que ser fuerte, vivo sola, no tengo papá, no tengo mamá, mi hermana falleció en un accidente con sus dos hijos, me queda una sobrina que tiene una bebé de un año siete meses y ese es mi motivo”, expresó.

Olivia enfatizó la relevancia de contar con el apoyo de la Secretaría de Salud y del Cecan: “Cómo voy a desperdiciarlo, si no me hubiera atendido casi creo que yo no estaría aquí, porque dicen que se van paralizando todos los órganos cuando uno no se atiende”, señaló.

Comentó que actualmente ella recomienda a todo el mundo que se haga sus exámenes como debe de ser, porque no quiere que ninguna mujer pase por la situación que ella vivió.

En la capital del estado el Cecan atiende a 55 pacientes diarios; solo de abril de 2022 a septiembre de 2023, para tratamiento de radioterapia con acelerador lineal en el Centro Estatal de Cancerología, se ha valorado a 620 pacientes, 301 ha concluido su tratamiento y se han otorgado 7 mil 557 sesiones de radioterapia en tratamientos concluidos.