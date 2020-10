No me voy de la DSPM: Loya

Cortesía Cortesía

Chihuahua.- El director de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Gilberto Loya Chávez, aseguró que no tiene intenciones de abandonar la corporación para unirse a algún proyecto político, tal y como se había rumorado.

Lo anterior, durante una rueda de prensa virtual en la que aseguró que la instrucción de la Presidente Municipal, María Eugenia Campos Galván, ha sido que se mantenga en su posición y trabajar para la seguridad de los chihuahuenses.

“Así me lo ha indicado la alcaldesa, mejorar la seguridad pública en el municipio de Chihuahua. No voy de candidato de tanda, ni me voy, mi trabajo es técnico, es operativo, ya lo he dicho, no soy político”, comentó el titular de la Policía Municipal.