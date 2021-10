‘No nos informaron que bajarían a la mina‘

Cortesía

Las autoridades están violentando la Ley al no informar a familiares de víctimas sobre las intervenciones realizadas en el tiro de Mina de Santo Domingo, sitio donde se han encontrado restos humanos diversos que han sido identificados parcialmente en algunos casos y en otros, no se ha emitido ningún dato. Así lo señaló Gabino Gómez, miembro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres –CEDEHM- y quien acompaña a por lo menos tres familias de desaparecidos.

“No nos avisaron que se iba a hacer el descenso cuando debían haberlo hecho porque hay personas interesadas. La autoridad está obligada a informarnos como representantes de esas familias. Están violentando la Ley general de víctimas y de desaparición forzada”, indicó.

Ante esto, dijo, harán un reclamo de manera oficial además de que están demandando una reunión con personal de Servicios Periciales para que les expliquen qué ha ocurrido con los restos localizados.

“Haremos el reclamo correspondiente porque la autoridad está obligada a informar. Desde que me enteré del descenso, hablé con algunas personas dela fiscalía cuestionando por qué motivo no se nos avisó. Ellos reconocen que es una omisión y nosotros haremos un extrañamiento porque no puede estar sucediendo esto”.

Tras el descenso realizado el jueves y en el cual se habrían localizado por lo menos 300 restos, Gómez indicó que al momento lo único que tienen son respuestas ambiguas por lo que no saben si son cuerpos, partes de estos o solo fragmentos pequeños.

“Solo de manera extraoficial nos dijeron que sacaron restos por lo que también demandamos una reunión con servicios periciales para que nos expliquen qué tipo de restos son. Inicialmente si me habían dicho que eran 3 cuerpos pero también restos. Muy ambiguo. En el transcurso de la semana vamos a exigir que nos informen, están obligados a hacerlo”.

Abundó en que la autoridad ha sido omisa también en torno al hallazgo registrado en julio de 2020, ya que, a pesar de que han transcurrido más de 14 meses todavía no se ha dado a conocer el resultado de las pruebas genéticas practicadas.

“Desgraciadamente no nos han dado resultados genéticos de las dos anteriores intervenciones. Hemos insistido pero hay omisión y opacidad respecto al tema. Esa intervención fue en julio de 2020, tiempo suficiente para que ya tengan algo, pero a pesar de que hemos insistido para que se nos informe, no lo han hecho y hay familias esperando respuestas”, finalizó.