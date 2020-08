Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- Los empleados de las áreas de Salud del Estado regresaron ayer a sus puestos de trabajo con la preocupación de sufrir un contagio de Covid 19.

“No nos podemos poner al tú por tú con los superiores, porque podemos perder el trabajo”, comentó una enfermera con más de 30 años laborando.

El regreso de los empleados del Sector Salud fue en todas las áreas que componen la dependencia, desde de las que se consideran de supervisión, como los Centros de Salud y principalmente notoria en los hospitales en donde el personal que siguió en funciones tenía complicaciones de cubrir los turnos por las cargas de trabajo.

La llegada de los empleados a los puestos de trabajo fue vista con reserva por compañeros debido a que pueden enfrentar un riesgo real de contagiarse de Covid-19, sin embargo representó un alivio para repartir el trabajo.

“Es muy notorio que regresaron a trabajar, es de mucha ayuda tener a la gente completa”, fue el comentario de una de las enfermeras del Hospital Infantil de esta capital. Pero para quienes sufren de hipertensión y otros padecimientos que se consideran de riesgo el regreso a los hospitales fue con preocupación, debido a que saben que los contagios no se han detenido y que la letalidad del virus en alta.

“Tengo más de 30 años se servicio y soy hipertensa, sé que es peligroso estar aquí, sé que si me enfermo es mi vida la que está en juego pero si me despiden, no hay nadie que vaya a defenderme o que vaya a ver por mí”, mencionó la enfermera, quien anticipó que el riesgo más grave será en un mes, cuando inicie la temporada de casos de influenza, lo que combinado con el Covid-19 podría ser un peligro mucho mayor.