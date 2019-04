No permitiré que se quiten encinos de la ciudad: regidor de ecología

Chihuahua.- El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PEVM), Juan Pablo Ríos Prieto, aseguró que estará vigilante ante la posibilidad de que se retiren más de 300 encinos en algunas avenidas principales de la ciudad, así como no permitir en caso de que esto fuese una realidad.

Lo anterior, luego de darse a conocer que existe un proyecto de sustitución de estas especies que se plantaron durante la administración municipal 2013-2016, por otras que resistan el clima seco y la contaminación generada por los árboles.

“Hasta donde yo sé, se ha retirado ocho encinos que se secaron y tuvieron que derrumbarlos, pero de ninguna manera vamos a permitir que se quiten los que están bien. Se supone que esto no se va a hacer, pero vamos a estar muy vigilantes”, comentó el edil.

También mencionó haberse puesto en contacto con el director de Mantenimiento Urbano del Municipio, Federico Muruato, quien le aseguró que no se removerá ningún árbol que esté en buen estado, así como tampoco hay un plan para plantarlos en el Parque del Encino.

Hace algunos días, el titular de la dependencia, había dicho que se contemplaba un proyecto para buscar una especie de árbol más apropiada y que los que se encuentran en los camellones y banquetas de avenidas como Ortiz Mena y Tecnológico, solían afectarse y estresarse, por lo que sería adecuado trasplantarlos, sin embargo no existe una fecha ni inversión como tal, más que la intención.