‘No permitiremos que desaparezcan autónomos’

Chihuahua.- “Como gobernadora, puedo decir que no vamos a permitir que desaparezcan los organismos autónomos, ya que la creación de estas instituciones ha costado mucho, no sólo a los chihuahuenses sino a todos los mexicanos”, expresó ayer María Eugenia Campos Galván.

Lo anterior, fue dado a conocer luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscará la eliminación de dichos organismos ya que, “no sirven para nada”.

Aunado a eso, la mandataria estatal expresó que Chihuahua es uno de los estados que más ha promovido la creación y el fortalecimiento de estas instituciones, tan importantes para poder tener transparencia y una mayor credibilidad. “Vamos a seguir promoviendo las instituciones que hacen que el recurso de las y los chihuahuenses y de los mexicanos se utilicen de manera correcta”, refirió.

AMLO dijo que si su iniciativa no es aprobada, sólo quiere que quede constancia de que eso esta mal y que no quiere ser cómplice. “Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías; que el instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, que la CRE, que no sé cuánto”, externó Andrés Manuel.

De acuerdo con el documento del anteproyecto difundido, son 17 organismos públicos federales que desaparecerían, entre los que se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), entre otros.

El mandatario señaló además que se requiere hacer más ajustes en la Administración Pública Federal para desmontar el aparato paralelo al gobierno que se creó en épocas pasadas para tener el control de las decisiones del poder público.

“Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los particulares. La función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos, eso es la oligarquía, no la democracia. Entonces sí hace falta hacer todo este ajuste”.