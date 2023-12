No podemos ceder a los intereses de un particular por el Relleno: Olson

Chihuahua, Chih.– El diputado Carlos Olson, representante del Distrito XVII, dijo no saber si los amparos que presentaron varios vecinos de Romanzza en contra de la construcción de la Celda Número Tres del Relleno Sanitario de Chihuahua, fueron presentados por motivaciones políticas, pero aseguró que desde la diputación y el municipio siguen con la batalla jurídica.

“También vienen acciones de reforestación, acciones para mitigar los olores, para eliminar los deshuesaderos, reubicar las fábricas de cebo y jabones a otras zonas de la ciudad y nosotros seguimos dando la batalla jurídica”, declaró.

Reprochó que en la actualidad la justicia federal proteja los intereses de un particular sobre el interés superior de una comunidad de más de millón de personas, con referencia al caso de Mápula, donde un particular impide la construcción del nuevo relleno.

A pesar de la existencia de un plan metropolitano con Aquiles Serdán y Aldama, Olson aseguró que de momento no sería conveniente pensar en un plan alterno, pues se encuentran concentrados en ganar los juicios que mantienen la obra original detenida y los nuevos amparos representan presión para que la jueza federal resuelva pronto el asunto.

“Lo primero que hacer es ganar la batalla jurídica, no podemos tirar la toalla, sería sucumbir ante los intereses de un particular Si se llegase a perder la batalla, entonces tendríamos que pensar en otras posibilidades, por lo pronto no daremos tregua en buscar una solución para la comunidad”, concluyó.