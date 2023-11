No podemos invadir otras esferas de gobierno

/ Cynthia C., acusada por el delito de peculado agravado

Chihuahua.- La desaparición de poderes en Nuevo Casas Grandes no sería viable, pues se estaría invadiendo otras esferas de gobierno además de que no existe una debilidad institucional, afirmó el secretario general de Gobierno Santiago de la Peña, luego de la detención de la alcaldesa Cinthya C. acusada de peculado agravado por la venta irregular de predios municipales por una cantidad superior a los 2 millones de pesos.

Ante esto, el Ayuntamiento de NCG deberá sujetarse a lo dispuesto en el Código Municipal específicamente en los artículos 100 y 101 en los que se establecen que, ante la ausencia del presidente municipal será el alcalde suplente el que asuma el cargo, o bien los regidores podrán elegir al edil.

El funcionario estatal explicó que, únicamente la alcaldesa es la que está involucrada en un proceso judicial mientras que, el esto de los integrantes del Ayuntamiento han cumplido con labor, por lo tanto, no se puede hablar de una debilidad institucional y en ese sentido, no se puede aplicar la desaparición de poderes.

“Esto no impacta directamente o no tiene que ver con una eventual desaparición de poderes porque esto involucra a todo el ayuntamiento y la investigación es únicamente en contra de la alcaldesa, estaríamos invadiendo otras esferas”, expresó.

Ante esto, manifestó que, si se iniciará un proceso de desaparición de poderes en NCG, se estaría “atropellando” los derechos de los regidores y demás integrantes del ayuntamiento, situación que no se habrá de presentar.

Santiago de la Peña recordó que, el gobierno del estado ha intervenido como apoyo en el municipio de Nuevo Casas Grandes primero con el desarme de la policía municipal que derivó en la renuncia de todos sus elementos, ante las acusaciones de estar vinculada con el crimen organizado; y posteriormente con el servicio de recolección de basura, el cual, el ayuntamiento fue incapaz de llevarlo a cabo.

Así mismo, coincidió con la postura de la gobernadora Maru Campos en el sentido de que todos los funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno tienen que conducirse en apego a la ley y evitar caer en supuestos casos de corrupción o en establecer vínculos con el crimen organizado.