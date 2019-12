No podemos seguir viendo a los medios como enemigos de nadie: Luly Valle

Chihuahua.- No podemos seguir viendo al periodista o medio de comunicación como un enemigo de nadie, expuso la diputada por Morena, Luly Valle Armendáriz tras exhortar al ejecutivo estatal a que brinde una disculpa pública por los agravios cometidos en contra de un reportero gráfico, que capturaba imágenes del gobernador cuando realizaba deporte en días pasados.

Son los trabajadores de los medios, en quien recae una importante responsabilidad y la principal tarea de generar enlaces entre la sociedad y los entes emisores de información, independientemente de las relaciones entre la empresa y las autoridades.

Suena insostenible que año con año celebramos la libertad de prensa, y reconocemos a los compañeros de los medios de Comunicación, por su loable labor de informar, y vincular las acciones institucionales con la sociedad misma.

Y es por ello que resulta indignante que sea el Ejecutivo Estatal, quien desestime este reconocimiento, bajo el abuso de poder, y violación al derecho de los reporteros y periodistas por ejercer su labor; como fue el caso del reportero a quien se le detuvo, y eliminó el material de su dispositivo el pasado 30 de noviembre.

Tenemos que poner un ALTO, No podemos seguir viendo al periodista como enemigo por el simple hecho de informar y hacer su trabajo, independientemente de que nos guste o no su manera de dar a conocer la información. Y encima de esto, que se derive un acto de agresión, de amenaza, y de abuso.

Por tanto hemos exhortado a manera de contrapeso al Ejecutivo Estatal para brinde una disculpa pública al reportero Gráfico, Gabriel Venzór y que se abstenga de oprimir a aquellos que no concuerdan con su manera de Gobernar, así como a la Secretaría de Gobernación para que implemente el mecanismo de protección a periodistas.

Ya que acciones cómo estas es un indicativo de la crisis que se está viviendo en la entidad, y el vulnerar el derecho humano de los comunicadores, mediante la violencia, no debe ser el mensaje que debemos recibir, principalmente de quien encabeza nuestro estado a través de su cuerpo de seguridad, pues deberían también mostrar un trato humano y no represivo.

Por lo que deberá el ejecutivo estatal ordenar una mejor capacitación de su cuerpo de seguridad a fin de sensibilizarlos respecto a la importancia que la labor periodística mantiene en la comunidad.