No prohibirán entrada por falta de cubrebocas

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chihuahua, Omar Armendáriz consideró que con la publicación del decreto que elimina a partir de hoy la obligatoriedad del cubrebocas se da un paso hacia una nueva etapa luego de la pandemia. Señaló que los socios de la Cámara han visto con buenos ojos la medida, y son conscientes de que no se podrá prohibir la entrada a ningún establecimiento por la omisión de su uso, que ahora es a elección de cada ciudadano.

Recordó que la Canaco que tuvo participación en el Consejo de Salud y si bien previamente se determinó continuar con el mismo, en la última reunión la opción de eliminarlo fue la más viable por lo que ahora con la publicación en el Diario Oficial se materializa esta elección del consejo.

“Creemos que es tiempo de darle vuelta a la página. Si bien el virus no está controlado, ya está contrarrestado con las vacunas y ya lo pudimos ver. En cuanto a números son 16 casi en un millón y ya la gente usaba el cubrebocas a criterio prácticamente. Había conciertos y eventos públicos donde ya no se usaba”, expresó.

Comentó que si bien no es obligatorio su uso seguirá a consciencia de las personas, sin embargo desde la Cámara detalló que no es un requisito y no se prohibirá la entrada a los distintos lugares.

Con esto consideró que se avanza y se espera también el crecimiento económico. Señaló que no se han presentado situaciones de rechazo por parte de comercios o negocios en los que aún se quiera mantener la medida, por lo que la misma ha tenido aceptación.

Afirmó que desde Canaco se ha socializado la información para que se conozca que esta medida preventiva ha quedado atrás, al menos como obligatoria en el estado de Chihuahua, lo que marca un hito luego de la pandemia del coronavirus.